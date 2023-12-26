Pendik'te Güven Timlerince asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde 100'ü aşkın polisin katılımıyla sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

64 araç ve 165 kişinin kontrol edildiği uygulamada aranan 2 kişi yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Ayrıca "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet trafikten men edildi.