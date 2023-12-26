 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pendik'te Güven Timlerince Asayiş Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te Güven Timlerince Asayiş Uygulaması

Pendik ilçesinde 100'ü aşkın polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 64 araç ve 165 kişi kontrol edildi. Uygulamada 2 kişi yakalandı, uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Ayrıca ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet trafikten men edildi.

Pendik\'te Güven Timlerince Asayiş Uygulaması
26.12.2023 - 23:41,  Güncelleme: 23:42
Abone Ol

Pendik'te Güven Timlerince asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde 100'ü aşkın polisin katılımıyla sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

64 araç ve 165 kişinin kontrol edildiği uygulamada aranan 2 kişi yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Ayrıca "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Pendik, Güvenlik, Yakalama, Uyuşturucu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Güven Timlerince Asayiş Uygulaması - Son Dakika


00:35
Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47
AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49
Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31
Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi

Son Dakika
00:35 Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47 AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49 Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31 Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılımı, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 01:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te Güven Timlerince Asayiş Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement