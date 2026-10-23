Pendik'te hafriyat kamyonu binanın girişindeki eczaneye çarptı, 7 kişi yaralandı

Pendik'te hafriyat kamyonu binanın girişindeki eczaneye çarptı, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı inen hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı. Kazada kamyon şoförüyle birlikte 7 kişi yaralandı ve ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden 34 DL 5212 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.
Eczanede hasar meydana gelirken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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