Pendik'te İETT otobüsü binaya çarptı

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.
Orhangazi Mahallesi'ndeki binayı güçlendirme çalışmaları kapsamında, girişteki berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirildi.
Ekipler, kolon yerleştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İETT otobüsünü vinç yardımıyla kaldırdı.
Bu arada, kazada yaralanan 6 kişinin, tedavilerinin tamamlanması sonrası hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.
Polis, itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Olay
Pendik'te dün akşam saatlerinde bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.
Otobüsün çarptığı taraftaki binanın kolonu hasar görmüş, kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.
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