Pendik'te iş yerinde çıkan yangın konut katına sıçradı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Pendik'te iş yerinde çıkan yangın konut katına sıçradı, itfaiye söndürdü

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Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde 8 katlı binanın ilk 2 katındaki iş yerinde çıkan yangın, konut olarak kullanılan 3. kata sıçradı. İtfaiye ekipleri binadakileri yoğun duman nedeniyle tahliye ederek yangını söndürdü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Pendik'te bir binadaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde 8 katlı binanın ilk 2 katında plastik ve ambalaj ürünleri satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın konut olarak kullanılan 3. katına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada bulunanları tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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