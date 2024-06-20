Pendik'te Kaldırımda Yürüyen Kişiye Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pendik'te Kaldırımda Yürüyen Kişiye Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti

Pendik'te Ercan B. tarafından kullanılan bir hafif ticari araç, Aydos Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalan ve kimliği belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti. Sürücü ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

20.06.2024 16:11
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Pendik'te, kaldırımda yürürken hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ercan B'nin kullandığı 34 BT 0743 plakalı araç, kontrolden çıkarak Aydos Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kalan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi morga götürüldü.

Kazada yaralanan sürücü Ercan B'nin de Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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