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Pendik'te karaya çıkan su samurunu elleriyle besledi

İSTANBUL - Pendik'te karaya çıkan su samurunu balık tutan bir vatandaş elleriyle besledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bu yıl özellikle İstanbul kıyılarında sıklıkla görülen su samuru bir vatandaşın balık tuttuğu sırada karaya çıktı. Su samurunun aç olduğunu fark eden vatandaş, tuttuğu balıklarla denizden karaya çıkan su samurunu besledi. Çevredeki vatandaşlarda bu olayı heyecanla izledi. Su samurunu elleriyle besleyen vatandaş ise o anları kendi cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde vatandaşın denizden çıkan su samuruna tuttuğu balıklarla elleriyle beslediği ve balıkların bitmesiyle su samurunun denize geri döndüğü görülüyor.