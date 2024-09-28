Pendik\'te Kaza: 3 Yaralı

Güncel

PENDİK'te, kavşaktan sola dönerken kırmızı ışıkta geçen minibüs, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GB 1054 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta geçip sola dönmeye çalışırken, karşı yönden gelen 34 GKU 156 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yolda aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.