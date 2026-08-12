Pendik'te Metruk Evde Yangın
Pendik'te metruk bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı. İtfaiye yangını söndürdü.
Pendik'te metruk bir evde çıkan ve bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumlupınar Mahallesi Nurettin Topçu Caddesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki binaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu metruk ev kullanılamaz hale geldi, diğer binada ise hasar oluştu.
Kaynak: AA
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