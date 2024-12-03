Pendik\'te Motosikletli Kuryeye Çarpan Sürücüye Ceza

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PENDİK'te Dörtyol kavşağında diğer araçlara yol vermek için duran motosikletli kuryeye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalanarak 5 bin 331 lira para cezasına çarptırıldı.

Kaza, 28 Kasım Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Pendik, Batı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol kavşağına gelen motosikletli kurye, solundan gelen otomobile yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikamette hızla seyreden otomobil sürücüsü motokuryeye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. İstanbul emniyetinin konuyla ilgili başlattığı çalışmanın ardından kimlik bilgilerine ulaşılan otomobil sürücüsü Y.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezine götürülen Y.Ç.'ye 'aracının hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak', 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'kaza yerini terk etmek' suçlarından toplam 5 bin 331 lira idari para cezası uygulandı.