Pendik'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı.
İ.U. idaresindeki 34 GEL 225 plakalı otomobil, Pendik köprüsü üzerinde Çınardere istikametine seyrettiği sırada yunus polislerinin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.
Kazada motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Motosikletli Polisler Kazada Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?