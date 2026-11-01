Pendik'te motosikletliye çarpan otomobil sürücüsüne 190 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Pendik'te motosikletliye çarpan otomobil sürücüsüne 190 bin lira ceza kesildi

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Pendik'te trafikte tartıştığı motosikletliye otomobiliyle çarparak düşüren otomobil sürücüsüne 190 bin, otomobile tekme atan motosiklet sürücüsüne 241 bin lira idari para cezası uygulandı. İki sürücüye toplam 431 bin lira ceza kesilirken her iki araç da trafikten menedildi.

Pendik'te trafikte tartıştığı motosikletliye otomobiliyle çarparak düşüren sürücüye 190 bin lira, otomobile tekme attığı belirlenen motosikletin kullanıcısına ise 241 bin lira idari para cezası uygulandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin motosikletliye çarparak yere düşmesine neden olduğu görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün motosikletliyi sollamaya çalışırken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, motosiklet sürücüsünün de seyir halindeyken otomobile tekme attığı belirlendi.

Çalışmaların devamında, otomobil sürücüsünün motosiklete çarparak kazaya neden olduğu ve olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen otomobil sürücüsü A.Y. (33) ile motosiklet sürücüsü S.K. (17) ekiplerce yakalandı.

Otomobil sürücüsü A.Y'ye 190 bin, motosiklet sürücüsü S.K'ya ise 241 bin lira olmak üzere iki sürücüye toplam 431 bin lira idari para cezası uygulandı. Her iki araç da trafikten menedildi.

Bu arada, trafikte yaşanan olay başka bir aracın kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
MotosikletPendikGüncelSon Dakika

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