Pendik'te Otopark Kavgasında Silahlı Saldırı

Pendik'te aynı binada oturan ve otopark tartışmasında birbirine tabancayla ateş eden 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Mutluluk Sokak'ta aynı binada oturan Hüseyin T. (44) ile Seyfettin B. (41) arasında otopark meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin T. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla, Seyfettin B. de ruhsatlı tabancasıyla birbirlerine ateş etti.

Hüseyin T. ağır, Seyfettin B. ise hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin T. hayatını kaybetti.