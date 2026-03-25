Pendik'te Otopark Tartışmasında Çatışma: Hüseyin Teke Hayatını Kaybetti
Pendik'te Otopark Tartışmasında Çatışma: Hüseyin Teke Hayatını Kaybetti

25.03.2026 19:58
Otopark sorununda çıkan tartışmada Hüseyin Teke, silahla vurularak yaşamını yitirdi. Cenazesi defnedildi.

Pendik'te otopark tartışması sırasında silahla vurularak hayatını kaybeden Hüseyin Teke'nin cenazesi defnedildi.

Bahçelievler Mahallesi Mutluluk Sokak'ta aynı binada oturdukları Seyfettin B. ile aralarında çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden Teke'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Teke'nin cenazesi, helallik alınmak üzere olayın yaşandığı evin önüne getirildi.

Daha sonra Pendik'teki Erenler Camisi'ne götürülen Teke için burada cenaze töreni düzenlendi.

Hüseyin Teke'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Dün, Bahçelievler Mahallesi Mutluluk Sokak'ta aynı binada oturan Hüseyin Teke (44) ile Seyfettin B. (41) arasında otopark meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Teke yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla, Seyfettin B. de ruhsatlı tabancasıyla birbirlerine ateş etmişti. Teke ağır, Seyfettin B. ise hafif yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Teke hayatını kaybetmişti.

Son Dakika Güncel Pendik'te Otopark Tartışmasında Çatışma: Hüseyin Teke Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Pendik'te Otopark Tartışmasında Çatışma: Hüseyin Teke Hayatını Kaybetti - Son Dakika
