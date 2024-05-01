Pendik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pendik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Pendik\'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Pendik'te, Ahmet Güler yönetimindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

01.05.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ahmet Güler yönetimindeki 34 DRV 417 plakalı otomobil, Kurtköy-Pendik bağlantı yolu Kavakpınar mevkisinde İbrahim Yıldırım idaresindeki 34 EB 9126 plakalı tıra emniyet şeridinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri araçta sıkışan Güler'e serum takarak ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarmak için tırın kasasını kriko ile kaldırdı, otomobilin kapısını ile kaportasını kesti, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sürücüyü kurtardı.

Sağlık ekiplerinin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Güler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

İtfaiye, trafik, Pendik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:21 Endonezya’da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor
21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 00:31:29. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement