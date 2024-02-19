Pendik\'te polislere ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul Valiliği, Pendik İlçesi Kaymakamlık konutunun bulunduğu bölgede 16 Şubat'ta kimlik kontrolü yapmak amacıyla durdurulduğu sırada polislere ateş açıp olay yerinden kaçan motosikletli 2 şüpheliden birinin yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Pendik İlçesi Kaymakamlık konutunun bulunduğu bölgede 16 Şubat günü kimlik kontrolü yapmak üzere kendilerini durduran polislere ateş açıp kaçan motosikletli 2 şüpheliden birinin yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını, diğerini arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"16.02.2024 günü saat 22.45'te Pendik İlçesi Kaymakamlık konutunun bulunduğu bölgede meydana gelen olayda iki şüpheli şahıs, görevli polis memurlarına ateş açmış, polis memurlarının karşılık vermesi üzerine şahıslar olay yerinden motosikletle kaçmıştı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafede teşebbüs aşamasında kalan 'konuttan hırsızlık' olayındaki şahıslar olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelilerden S.Ö. (7 suç kaydı mevcut) Kadıköy'de yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Konuyla ilgili diğer firari şüpheli S.K.'yı (31 suç kaydı mevcut) ise arama çalışmaları devam etmektedir."
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