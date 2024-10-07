Pendik'te aracında 4 ruhsatsız tabanca ile 8 şarjör ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 8 şarjör olduğu belirlendi.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli A.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Ruhsatsız Silahlarla Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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