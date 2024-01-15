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Pendik'te Ruhsatsız Tabanca Üretimi Yapan İş Yerlerine Baskın: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Pendik'te Ruhsatsız Tabanca Üretimi Yapan İş Yerlerine Baskın: 8 Gözaltı

Pendik'te yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca üretimi yapılan iki iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Pendik\'te Ruhsatsız Tabanca Üretimi Yapan İş Yerlerine Baskın: 8 Gözaltı
15.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 13:53
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PENDİK'te, ruhsatsız tabanca üretimi yapılan iki iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, üretimde kullanılan çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Tuzla'da Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı denetimlerde üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan bir kişinin yapılan sorgulamalarında, Pendik'te ruhsatsız silah üretimi yapıldığına dair bilgiye ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı operasyonda iki ayrı işyerine baskın düzenlendi. Güllübağlar ve Ramazanoğlu Mahalle'sinde faaliyet gösteren 2 farklı işyeri incelendiğinde, teknoloji ve plastik imalat şirketleri görünümü verildiği tespit edildi. İş yeri yetkilileri olan Ş.M.G. ve İ.G. isimli şüpheliler ile birlikte toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 adet polimer kabza çerçevesi, 381 adet yiv ve seti açılmış namlu, 650 adet sürgü, çok sayıda icra yayı, kabza emniyet parçası, gez-tetik ve pim parçaları ele geçirildi. Aramaların yapıldığı sırada iş yerine şüpheli bir aracın geldiği görülmesi üzerinei araç şoförünün iş yerine hammadde getirdiğini söylemesinin ardından, H.S. isimli şüpheli gözaltına alınarak araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 738 adet sürgü ele geçirildi.

Ayrıca işyerinde yapılan incelemeler neticesinde ruhsatı olmadığı tespit edilen iş yeri, zabıta görevlilerince mühürlendi. Konu ile ilgili yakalanan ve "Silah imalatı ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden  A.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. H.S. hakkında adli kontrolle serbest kalırken, E.G., T.G., Y.A., İ.G., S.A., Ş.M.G. ve H.G. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pendik'te Ruhsatsız Tabanca Üretimi Yapan İş Yerlerine Baskın: 8 Gözaltı - Son Dakika
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