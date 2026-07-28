Pendik'te Sabun Fabrikasında Yangın
Pendik'teki sabun üretim fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
PENDİK'te sabun üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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