Pendik'te şerit değiştiren otomobil başka araca çarptı; o anlar kamerada
Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda seyir halindeki bir otomobil, şerit değiştirdiği sırada önündeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç bariyere vururken, kaza anı başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Pendik'te seyir halindeki otomobilin şerit değiştirirken başka bir araca çarptığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada önünde ilerleyen otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç bariyere vururken, kazaya neden olan otomobil yolda dönerek güçlükle durabildi.
Kazada araçlarda hasar oluştu.
Yaşanan kaza anı, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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