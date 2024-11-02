Pendik'te, otluk alanda bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
D-100 kara yolu Tersane Köprüsü yakınındaki otluk alanda A.Ö'yü (39) hareketsiz halde yerde yatarken görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Başından silahla vurulduğu anlaşılan A.Ö'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Silahlı Cinayet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?