Pendik'te Silahlı Saldırı

Pendik'te silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Batı Mahallesi'nde A.U. ve O.U, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, saldırı sonrası yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.