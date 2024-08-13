Pendik'te Standart Dışı Egzoz Kullanan Sürücüye İdari Para Cezası

Pendik'te aracında standart dışı egzoz kullandığı belirlenen sürücüye 11 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir sürücünün otomobilinde standart dışı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü T.G.K, polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında, 11 bin 770 lira idari para cezası kesildi.
T.G.K. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden de adli işlem başlatıldı.
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