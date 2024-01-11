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Pendik'te Taksi Şoförü Kaza Yaptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Pendik'te Taksi Şoförü Kaza Yaptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Pendik sahil yolunda meydana gelen kazada, taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen otomobile ve trafik lambasına çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Pendik\'te Taksi Şoförü Kaza Yaptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
11.01.2024 - 22:18,  Güncelleme: 22:21
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PENDİK sahil yolunda, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü, aynı yönde ilerleyen otomobile ve trafik lambasına çarparak takla attı. Yaralı taksi şöförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 21.00 sıralarında, Pendik sahil yolunun Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Veysi Doğru yönetimindeki 34 TDK 64 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde ilerleyen otomobile daha sonra trafik lambasına çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan taksi şoförü Veysi Doğru, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı taksi şoförü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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