Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bilim Dünyasına Açıldı

10.04.2026 21:33
Pendik Belediyesi tarafından 10-11 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen 'Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu', ilçenin tarihi mirasının korunması adına akademik tartışmalara ev sahipliği yaptı. Bilim insanları, Pendik'in binlerce yıllık tarihini ele alarak geleceğe dönük önemli veriler sundu.

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu', 10-11 Nisan 2026 tarihlerinde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını bilim dünyasına açtı. Etkinlik, Pendik'in yerel kimliğinin ve tarihi mirasının korunması vizyonuyla düzenlendi ve kentin dünü ile bugünü akademik perspektifle masaya yatırıldı. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan ilçenin binlerce yıllık tarihi, bilimsel yöntemlerle kayıt altına alındı; arkeolojik buluntulardan Osmanlı dönemi sosyal yapısına, Milli Mücadele yıllarından modern şehircilik hamlelerine kadar pek çok konu tartışıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, Pendik'in tarihini bilimsel yöntemlerle ele alarak gelecek kuşaklara aktarmanın temel amaç olduğunu vurguladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sempozyumun ilçenin tarihiyle ilgili tartışmalara netlik kazandıracağını belirtti. Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ise Pendik'in stratejik önemine ve tarihi kimliğine değinerek huzurlu bir ilçe olmasını vurguladı.

İlk oturumda Prof. Dr. Mehmet Celal Özdoğan, Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, Prof. Dr. Pashalis Valsamidis ve Prof. Dr. Abdurrahman Bozkurt sunumlarını gerçekleştirdi. İki gün sürecek sempozyum, sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasıyla Pendik'in toplumsal hafızasına kalıcı bir eser bırakmayı hedefliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Pendik, Kültür, Güncel, Bilim, Son Dakika

Advertisement
