Pendik'te Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Pendik'te, yoldan geçen üç araca taşla saldırarak zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Yeni Mahalle Sancak Köprüsü mevkisinde bir kişinin yoldan geçen araçlara taşla saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.Ç, Sapanbağları Mahallesi'nde yakalandı.

Bu arada olay, araç içi güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtta, şüphelinin taşla saldırdığı İETT otobüsünün arkasından koştuğu, bir otomobilin de üzerine çıktığı görülüyor.