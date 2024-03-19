Pendik'te Tehlikeli Makas Atan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Pendik'te Tehlikeli Makas Atan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Pendik\'te Tehlikeli Makas Atan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Pendik'te seyir halindeyken makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 bin 819 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek yakalandı.

19.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:50
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Pendik'te seyir halindeyken makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 7 bin 819 lira para cezası yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araç plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü C.Ö.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 7 bin 819 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Güvenlik, Ceza, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Tehlikeli Makas Atan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika

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