Pendik'te trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde trafikte tartışan 2 sürücünün kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yakalanan sürücüler Hüseyin Z. (33) ve Abdulkadir D'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.
Ehliyetlerine 2 ay el konulan sürücülerin araçları geçici süreyle trafikten men edildi
Sürücüler, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te kavga eden sürücülere 360 bin lira ceza - Son Dakika
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