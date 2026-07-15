Pendik'te kavga eden sürücülere 360 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te kavga eden sürücülere 360 bin lira ceza

15.07.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetlerine 2 ay el konulan sürücülerin araçları geçici süreyle trafikten men edildi

Pendik'te trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde trafikte tartışan 2 sürücünün kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüler Hüseyin Z. (33) ve Abdulkadir D'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetlerine 2 ay el konulan sürücülerin araçları geçici süreyle trafikten men edildi

Sürücüler, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Pendik, Kavga, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te kavga eden sürücülere 360 bin lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:01:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Pendik'te kavga eden sürücülere 360 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.