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Pendik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında, Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden bir otomobil ağaca çarptıktan sonra takla attı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan 3 kişi kurtarıldı ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Pendik\'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı
27.01.2024 - 04:25,
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Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GIA 306 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Otomobil ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA
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