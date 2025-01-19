Pendik'te Trafikte Silah Çeken 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te Trafikte Silah Çeken 4 Şüpheli Yakalandı

Pendik\'te Trafikte Silah Çeken 4 Şüpheli Yakalandı

Pendik'te trafikte tartıştıkları kişiyi silahla tehdit eden 4 şüpheli, hastane ve uyuşturucu ile birlikte yakalandı. Şüphelilerden birinin 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

19.01.2025 08:47  Güncelleme: 08:49
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PENDİK'te trafikte tartıştıkları kişiye silah doğrultan 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araçta bir miktar uyuşturucu maddeyle, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Yakalanan M.T.A.(20) hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 17 Ocak Cuma günü saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 34 MHH 482 plakalı otomobilde bulunan şüpheliler, H.G.'yi silahla tehdit edip kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı uzun süre takip etti. Polis takibin ardından aracı durdurarak şüphelileri yakaladı.

RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şüphelileri Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, otomobilde detaylı inceleme yaptı. Otomobildeki arama sırasında iki parça şeklinde 6,8 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan gözaltına alınan şüphelilerden M.T.A.(20) hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Trafikte Silah Çeken 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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