Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Ele Geçirildi
Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Ele Geçirildi

22.04.2026 13:31
Pendik'te düzenlenen operasyonda 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Pendik'te düzenlenen operasyonda 10 kilo 65 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğu Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

Adres çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler B.S.D. (32) ile Ö.O. (35) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 6 kilo 740 gram kök halinde marihuana olmak üzere toplam 10 kilo 65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
