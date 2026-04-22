Pendik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Ele Geçirildi

Pendik'te düzenlenen operasyonda 10 kilo 65 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğu Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

Adres çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler B.S.D. (32) ile Ö.O. (35) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 6 kilo 740 gram kök halinde marihuana olmak üzere toplam 10 kilo 65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.