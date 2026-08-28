Pendik'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Pendik'te polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Pendik'te polis aracının karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi Kurtköy-Pendik bağlantısı yolunda, zırhlı polis aracı ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si polis 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Ekipler, araçları kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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