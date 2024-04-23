Pendikspor, 1. Çocuk Bayramı Kupası\'nda şampiyon oldu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde, Kaya Elite Performance sporcu performans merkezinin organizatörlüğünde düzenlenen 1. Çocuk Bayramı Kupası tamamlandı.
Pendikspor, U-10 ve U-12 kategorilerindeki mücadelesiyle rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.
Genç yeteneklerin keşfedilmesine ve gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Kaya Elite Performance, geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarmak için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor.
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