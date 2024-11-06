Pensilvanya'da Oy Kullanma Süresi Uzatıldı

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NEW ABD'de başkanlık seçiminde, en kritik eyaletlerin başında gelen Pensilvanya'da oy kullanma işlemlerinin 2 saat uzatıldığı bildirildi.

Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.

Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyaletten biri olan Pensilvanya, başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin salıncak eyaletlerden gösteriliyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanırken, söz konusu 7 salıncak eyalette toplam 93 delege bulunuyor.