Pentagon 30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pentagon 30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı

Pentagon 30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 30 yaş ve üzerindeki erkek askeri personele testosteron taramasını zorunlu hale getirdi. Düzenlemeye göre, bu yaş grubundaki muvazzaf ve yedek askerler sağlık değerlendirmelerinde kan testlerine tabi tutulacak, düşük seviye tespit edilenlere takip ve tedavi sunulacak; 30 yaş altı taramalar ise isteğe bağlı olacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 30 yaş ve üzerindeki erkek askeri personele testosteron taramasını zorunlu kıldı.

Pentagon bünyesindeki Savunma Sağlık Ajansı tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, 30 yaş ve üzerindeki muvazzaf ve yedek erkek askerler düzenli sağlık değerlendirmeleri sırasında hormon taraması ve kan testlerine tabi tutulacak.

Kan testleriyle düşük testosteron düzeyi tanısı konulan askerlere takip taramaları uygulanacak ve ihtiyaç duyulması halinde testosteron tedavisi sunulacak.

Uygulama kapsamında, 30 yaşın altındaki erkek askerler için ise yıllık taramalar isteğe bağlı olacak.

Kadın personel ise sağlık kontrollerinde hormonal düzensizlik belirtileri açısından değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü takdirde ileri tetkik için sevk edilecek.

Yayımlanan kılavuzda, testosteron seviyelerinin fiziksel güç, kemik yoğunluğu, fiziksel kondisyon, kardiyovasküler sağlık ve ruh sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğu ve "savaşçı hazırlığı için kritik biyolojik gösterge" özelliği taşıdığı vurgulandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın amacının askerlerin sağlığına yatırım yapmak ve onları fiziksel olarak güçlendirmek olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Testosteron, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon 30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı

14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:59:50. #7.12#
SON DAKİKA: Pentagon 30 yaş üstü erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement