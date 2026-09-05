Pentagon'da İran sızıntısı sonrası 50 üst düzey yetkiliye yalan makinesi testi yapıldı - Son Dakika
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Pentagon'da İran sızıntısı sonrası 50 üst düzey yetkiliye yalan makinesi testi yapıldı

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ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın üst düzey yaklaşık 50 personeli, İran'a yönelik saldırılar ve mühimmat sıkıntısına dair bilgilerin basına sızmasının ardından yalan makinesi testine tabi tutuldu.

ABD Genelkurmay Başkanlığının üst düzey yaklaşık 50 personelinin, İran'a yönelik saldırılarla ilgili bilgilerin basına sızmasının ardından "yalan makinesi (poligraf)" testine tabi tutulduğu öne sürüldü.

New York Times gazetesine konuşan yetkililer, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili basına sızan bilgilere dair iddialarda bulundu.

Yetkililer, saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin bilgilerin basına sızmasının ardından Genelkurmay Başkanlığının üst düzey yaklaşık 50 personelinin poligraf testine tabi tutulduğunu öne sürdü.

Poligraf testinin geçen ay hem sivil hem de askeri personele yapıldığını aktaran yetkililer, bu kapsamda teste tabi tutulanlara gizli bilgileri basına ifşa edip etmediklerine ilişkin soruların yöneltildiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise, konuya ilişkin yorum yapmayacağını belirtirken ulusal güvenliğe ilişkin gizli bilgilerin sızdırılmasının "son derece ciddiye" alındığını belirtti.

Geçen haftalarda ABD medyasında, İran'a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin haberler sıkça yer almıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon'da İran sızıntısı sonrası 50 üst düzey yetkiliye yalan makinesi testi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pentagon'da İran sızıntısı sonrası 50 üst düzey yetkiliye yalan makinesi testi yapıldı - Son Dakika
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