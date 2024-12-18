Pentagon'dan Türkiye ile Suriye Üzerine Görüşmeler

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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG ve DEAŞ hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini, Suriye'deki durum ve bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürdüklerini açıkladı,

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'ye ilişkin soruları cevapladı.

AA muhabirinin, Suriye'nin bazı bölgelerindeki PKK/YPG terör unsuru grupların yerli Arap nüfusu tarafından protesto edilmesine ilişkin ABD'nin tutumuna ve bunun ABD güçlerine bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik sorusu üzerine Ryder, "Suriye'deki durumun şu anda kırılgan olduğunu kabul ediyoruz. ABD güçleri, yıllardır DEAŞ'ı yenme misyonu için, özellikle de (Beşşar) Esad rejimi sonrasıyla ilgili olarak SDG ile yakın şekilde çalışıyor ve bu bizim odak noktamız olmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Ryder, Suriye'nin iç siyasetine değinmeyeceğini vurgulayarak "SDG adına veya yerel halkın ne söyleyip söylemeyeceği konusunda konuşmayacağım." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, terör örgütü DEAŞ konusunda ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile niye birlikte çalışmadığı sorusuna ise Ryder, "Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Suriye'deki durum ve DEAŞ gibi bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Ryder, ABD'nin bölgedeki pozisyonu veya DEAŞ'ı yenme misyonuna nasıl yaklaştığı konusunda duyuracak herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek "DEAŞ ve SDG ile ilgili zorluklar konusunda Türk mevkidaşlarımızla ve bölgedeki diğerleriyle görüşüyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmamasında bölgedeki herkesin çıkarı olduğunu kaydeden Ryder, bu konuda PKK/YPG unsurlarının "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" savundu.

Ryder, Türkiye'nin sınırına yakın Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının diğer taraflarla ateşkes görüşmeleri yapmasına ilişkin ABD'nin tutumuyla ilgili bir soru üzerine de sadece bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Pentagon, Rus generalin ölümünde rollerinin olduğu iddiasını reddetti

Ryder, "Rus Korgeneral İgor Kirillov'un ölümünde ABD'nin istihbarat sağlamak veya başka şekilde bir rolünün" olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Bu "operasyondan" önceden haberdar olmadıklarını dile getiren Ryder, bu tür faaliyetleri "desteklemediklerini" ve basında gördükleri dışında paylaşabilecekleri bir bilginin de bulunmadığını belirtti.

Rus Korgeneral Kirillov'un ölümü

Rusya Soruşturma Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana gelen patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada saldırının el yapımı patlayıcıyla yapıldığı bilgisine yer verilmişti.