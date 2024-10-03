Pentagon, İran'ın Füze Saldırısına Karşılık Görüşmelerde - Son Dakika
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Pentagon, İran'ın Füze Saldırısına Karşılık Görüşmelerde

Pentagon, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerle ilgili açıklama yaparak, İsrail ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

03.10.2024 23:46
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelere karşılık verme konusunda İsrail ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, İran'ın 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırısına olası bir karşılık konusunda ABD'nin İsrail ile "çok sıkı bir etkileşim" içinde olduğunu belirtti. Singh, "Ancak İsrail'in vereceği karşılığın ne olacağı hakkında daha fazla spekülasyon yapmayacağım." dedi.

Singh, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, iki tarafın görüşmelerinin özel konuşmalar olduğunu dile getirerek, "Size söyleyebileceğim şey, daha çok onların (İsrail'in) tepkisinin ne olabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Daha fazla ayrıntıya giremeyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu konuda İsrail ile istişarelere devam edeceğini söyleyen Singh, İsrail'in hedeflerinin ne olabileceği, vereceği karşılığın nasıl görünebileceği konusunda temasların sürdüğünü belirtti.

Singh, ABD'nin bölgede çatışmaların yayılmasını istemediğini de savunarak, "Biz İran dahil hiçbir ülke veya grupla çatışma istemiyoruz." diye konuştu.

AA muhabirinin, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatmasının ardından ABD'nin bölgeye gönderdiği takviye kuvvetlerinin Güney Kıbrıs'taki hava üssüne konuşlanıp konuşlanmadığı ve bölgede keşif uçuşları yaparken bu üssün kullanılıp kullanılmadığı sorusunu yanıtlayan Singh, ABD'nin üs seçenekleri ve uçaklarının nerede bulunduğu konusunda konuşmayacağını söyledi.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pentagon, İran'ın Füze Saldırısına Karşılık Görüşmelerde - Son Dakika

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