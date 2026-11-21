WASHINGTON, 21 Kasım (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kanada ile savunma alanındaki işbirliğine yeni kısıtlamalar getirdi.

The Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı cuma günkü haberine göre, Hegseth geçtiğimiz hafta söz konusu kısıtlamaları içeren gizli bir notu ilgili birimlere iletti. Kısıtlamalardan hangi askeri faaliyetlerin etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell gazeteye yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın "Kanada ile yürütülen temasların ABD'nin somut savunma hedeflerine katkıda bulunmasını ve nihayetinde savunma ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesini desteklemesini sağlamak amacıyla adımlar attığını" söyledi.

Parnell, Hegseth'in talimatının, ABD ile Kanada arasındaki savunma istihbaratı paylaşımını ve NATO askeri ittifakı ve ikili Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı aracılığıyla yürütülen askeri işbirliğini etkilemeyeceğini belirtti.

8.891 kilometre uzunluğunda ortak bir sınıra sahip olan iki ülke, uzun bir süredir yakın ilişkilerini sürdürüyor. Ancak gümrük vergilerine ilişkin anlaşmazlıklar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönünde çağrı yapması, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirmiş durumda.