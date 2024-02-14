Pentagon: Suriye ve Irak\'taki ABD personeline saldırı düzenlenmedi

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye ve Irak'taki personeline yönelik 4 Şubat'tan bu yana saldırı düzenlenmediğini bildirdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basına verdiği brifingde, 4 Şubat'tan bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine saldırı düzenlenmediğini söyledi.

Irak, Suriye ve Ürdün'de daha fazla saldırı olmasını istemediklerini belirten Singh, saldırılardaki durgunluğu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Singh, saldırıların durgunlaştığı ortamda terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin kolaylaşacağını belirtti.

Öte yandan, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, 5 Şubat'tan bu yana Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı bazı üslere kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle saldırılar düzenlemişti. Saldırılara ilişkin ABD tarafından açıklama yapılmamıştı.