Pentagon, Ukrayna'ya Personel Göndermeye Başladı

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Amerikalı yetkililer, Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD merkezli özel savunma şirketlerinin ekipman tamiri ve bakımına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya personel göndermesi için teklifleri kabul etmeye başladığını aktardı.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla Associated Press'e (AP) konuşan Amerikalı yetkililer, Pentagon'un özel savunma şirketlerinden Ukrayna'ya ekip gönderilmesini "engelleyen kısıtlamaları gevşettiğini" bildirdi.

Pentagon'un az sayıda özel savunma şirketinin ekipman tamiri ve bakımına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya ekip göndermesi için teklifleri kabul etmeye başladığını aktaran yetkililer, gönderilecek ekibin savaş alanından uzakta çalışacağını kaydetti.

Yetkililer, F-16 ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği bazı ekipmanların tamirinin uzmanlık gerektirdiğini ve Pentagon'un bu yüzden ekip gönderilmesine izin verdiğini belirterek böylece Ukrayna'nın bu ekipmanları savaşta kullanmaya devam edebileceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, gönderilecek ekibin güvenliğinden şirketlerin sorumlu olacağını ifade etti.