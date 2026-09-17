Pentagon'un eskiyen dijital altyapısı ulusal güvenlik riski oluşturuyor iddiası - Son Dakika
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Pentagon'un eskiyen dijital altyapısı ulusal güvenlik riski oluşturuyor iddiası

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) eskiyen bilgisayar teknolojisine zamanında yatırım yapmaması nedeniyle yapay zeka ilerledikçe "yıkıcı saldırılara" açık hale geldiği ileri sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) eskiyen bilgisayar teknolojisine zamanında yatırım yapmaması nedeniyle, yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle kurumun "dijital verilerini önemli ölçüde tehlikeye atabilecek yıkıcı saldırılara" açık hale geldiği ileri sürüldü.

Washington Post'ta (WP) yer alan haberde, Pentagon'un dijital altyapısını zamanında güçlendirecek bütçe ayırmaması yüzünden "ulusal güvenlik riski" oluştuğu iddiasına yer verildi.

Haberde, Pentagon Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı (DISA) Direktörü ve Savunma Bakanlığı Siber Savunma Komutanı Korgeneral Paul Stanton'ın, yapay zeka teknolojisinin hızlı ilerleyişiyle birlikte siber güvenlik açıklarında "on kat artış görüldüğüne" dair açıklaması yer aldı.

Bu durumun, kurumun dijital altyapısını "son derece yıkıcı siber saldırılara karşı" savunmasız hale getirdiği belirtilen haberde Stanton'ın, "Sistemlerimizin sürdürülebilirliğini ve bakımını potansiyel tehlikelerimize yol açacak şekilde erteledik ve geciktirdik, artık yeter." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, "Siber güvenlik uzmanlarına göre, Pentagon'un yapay zeka kaynaklı siber saldırılarına karşı savunmasızlığı, ABD'nin ulusal güvenlik aygıtı için acil bir tehdit ve ülkenin başkentini saran varoluşsal tartışmaya kıyasla daha da önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor." değerlendirmesi yer aldı.

Stanton'ın açıklamaları, yapay zeka teknolojileri üreten Anthropic'te araştırmacı olan Jacob Coxon'ın, yapay zeka teknolojisinin "önümüzdeki on yılın sonuna kadar herkesi öldürebileceği" uyarısında bulunarak istifasını sunmasının ardından geldi.

ABD'de son günlerde, Anthropic'in de içinde bulunduğu üç büyük yapay zeka şirketinin yöneticileri bu teknolojinin hızının sınırlandırılması çağrısında bulunmuştu.

Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ise, söz konusu şirketlerin bu açıklamalarını "samimi bulmadıklarını", yapay zeka çalışmalarının hız kesmeden devam etmesi ve bu konuda Çin ile yarıştan kopmamaları gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Kaynak: AA
BilgisayarYapay ZekaTeknolojiGüvenlikSavunmaGüncelSon Dakika

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