Pentagon, Vatikan Temsilcisinin 'Sert Azarlandığı' İddialarını Yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Vatikan'ın Washington Büyükelçisi Kardinal Christophe Pierre'in, politika müsteşarı Elbridge Colby tarafından ocak ayında 'sert şekilde azarlandığı' yönündeki haberleri yalanladı. Pentagon, X üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmeye dair haberlerin 'son derece abartılı ve çarpıtılmış' olduğunu, görüşmenin 'saygılı ve makul' bir çerçevede gerçekleştiğini ifade etti. Görüşmede dış politikada ahlak, ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi ve çeşitli bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin Vatikan Büyükelçiliği de Kardinal Pierre'in görüşmeyi 'açık sözlü ancak oldukça samimi' ve 'normal' olarak nitelendirdiğini, haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı. Büyükelçi Brian Burch, Pierre ile görüştüğünü ve medyadaki anlatımın doğru olmadığını vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, Pierre'i tanımadığını söyledi, ardından görüştüğünü hatırlayarak daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Haberde ayrıca, Papa 14. Leo'nun ocak ayındaki konuşmasında 'güce dayalı diplomasi'yi eleştirdiği ve Paskalya mesajında savaş başlatma gücüne sahip olanları barışa çağırdığı belirtildi. Papa, Trump yönetiminin İran politikasını da defalarca eleştirmişti. Vatikan kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, dış politika anlaşmazlıkları nedeniyle Papa'nın 2026 ABD ziyareti süresiz ertelendi, ancak Vatikan Basın Ofisi Şubat'ta yaptığı açıklamada ziyaretin planlanmadığını duyurdu. Papa, 4 Temmuz 2026'da Lampedusa Adası'nı ziyaret etmeyi planlıyor.