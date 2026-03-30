Perihan Koca'dan Mehmet Türkmen'e Ziyaret

(ANKARA) - DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Gaziantep Cezaevi'nde BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'i ziyaret etti.

Perihan Koca, sosyal medya hesabından Türkmen'in mesajını, "Mehmet Türkmen'in herkese mücadele çağrısı ve mesajı var" notuyla paylaştı. Türkmen'in mesajı şöyle:

"İçeride olmak elbette zor, hele haksız yere tutuklu olmak. Ama ister içeride ister dışarıda olalım onurlu bir şekilde yaşamanın zor olduğu mücadele etmeden, bedel ödemeden hayatta kalmanın mümkün olmadığı zamanlar bunlar. Ben de kendi payıma düşen bedeli ödüyorum, ama hiç kuşku yok ki bu bedeller boşa gitmeyecek. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak. Herkese selam ve sevgiler."

Perihan Koca, Mehmet Türkmen'i ziyareti sonrasında, Toplumsal Özgürlük Partisi heyetiyle BİRTEK-SEN'i ziyaret etti.