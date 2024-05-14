Perinçek: Tasarrufların yatırıma yönlendirilmemesi ekonomik sıkıntılara neden oluyor - Son Dakika
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Perinçek: Tasarrufların yatırıma yönlendirilmemesi ekonomik sıkıntılara neden oluyor

Perinçek: Tasarrufların yatırıma yönlendirilmemesi ekonomik sıkıntılara neden oluyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tasarrufların yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle ekonomik sıkıntılarla ve çözümsüzlüklerle karşı karşıya kalındığını ifade etti. Perinçek, Türkiye'nin yüksek bir tasarruf yeteneği olduğunu belirterek, üretim devrimi atağını hayata geçirecek iktidarın Türkiye'de işbaşına getirilmesi gerektiğini söyledi.

14.05.2024 16:25
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tasarrufların yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle ekonomik sıkıntılarla ve çözümsüzlüklerle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Perinçek, dün açıklanan"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni dikkatli bir şekilde incelediklerini söyledi.

Perinçek, bu programda bir tasarruf görmediklerini savunarak, "Esas Türkiye'nin üretiminden, ürettiği kaynaklardan yatırım için çok büyük imkanlar var. Bu imkanları hükümetimizin görmediğini, görmek istemediğini ve değerlendirmediğini saptıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yüksek bir tasarruf yeteneği olduğunu belirten Perinçek, tasarrufların yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılarla ve çözümsüzlüklerle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Perinçek, üretim devrimi atağını hayata geçirecek iktidarın Türkiye'de işbaşına getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye oraya doğru gidiyor. Bu zorluklardan Türkiye'nin çıkış yolu var. Çözümleri var. Önümüzde bir üretim devrimi imkanı var." değerlendirmesinde bulundu.

Perinçek, partisince hazırlanan "Milli Devlet Bildirgesi" başlıklı çalışmayı da katılımcıların dikkatine sundu.

Kaynak: AA

Doğu Perinçek, İstanbul, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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