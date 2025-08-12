Perseid Meteor Yağmuru Ankaralıları Buluşturdu

Başkent'te gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Üniversitenin İncek'teki rasathanesinde düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan gencinden yaşlısına astronomi meraklıları, teleskoplarla gözlem yapma şansı yakaladı, çıplak gözle görülebilen meteor yağmurunu izledi.

Kreiken Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada her yıl bu zamanlarda Perseid meteor yağmurunun gözlemlendiğini söyledi.

Gökyüzünde görsel bir şölen olduğunu belirten Yılmaz, "Bizler de bu şöleni insanlara izletmek, keyifli bir an yaşatmak için etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz sadece meteor yağmuru ile sınırlı değil. Ay gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimize çift yıldız gözlemi yaptırdık. Satürn gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimiz Satürn'ü görme şansını da yakalayacaklar." diye konuştu.

"Ankaralılar bu akşam çok şanslılar"

Yılmaz, etkinlikte meteor yağmuru ve dünyaya çarpma riski bulunan gök cisimleri gibi konularda sunumlar da yapıldığını ifade ederek, müze alanında ise katılımcıların, eskiden bilimsel gözlemler sırasında kullanılan gözlem araçlarını inceleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Etkinliğe ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Yılmaz, "Hafta içi bir gün olmasına rağmen Ankaralılar yoğun bir ilgi gösterdi. Şu anda rasathanemize 2 bin 500'e yakın kişinin giriş yaptığını biliyoruz. Ankaralılar bu akşam çok şanslılar. Güzel bir ortamda gökyüzü şöleni yaşıyorlar." dedi.