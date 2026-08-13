Perseid Meteor Yağmuru Eskişehir'de Görüntülendi
Eskişehir'in Doğanlı Kale'sinde Perseid meteor yağmuru, ışık kirliliğinden uzak bir ortamda izlendi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki kırsal Çukurca Mahallesi yakınlarında ışık kirliliğinin bulunmadığı Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru izlendi.
Gökyüzünde beliren meteorların oluşturduğu ışık izleri, Doğanlı Kale ile birlikte uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Perseid Meteor Yağmuru Eskişehir'de Görüntülendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?