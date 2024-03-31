Peru Cumhurbaşkanının evine baskın düzenlendi

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Peru'da Ulusal Polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenledi.

Ulusal basında çıkan habere göre, savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği iddia edilen lüks saatler ile ilgili arama yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren aramaya ilişkin yetkililerden şu ana kadar detaylı açıklama yapılmadı.

Mülke giriş izni verilmemesi nedeniyle savcılığın talimatı sonucu güvenlik güçleri evin kapısındaki kilidi kırdı.

Polis baskını sırasında Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Başbakan Gustavo Adrianzen, konuyla ilgili açıklamasında, baskına tepki göstererek, "Olanlardan dolayı öfkeliyim, bu gece vuku bulanlar, Cumhurbaşkanı ve onun temsil ettiği makama saygısızlık teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde bir süredir soruşturma yürüten savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.