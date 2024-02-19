Peru'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Peru'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Peru\'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Ancash bölgesindeki Chimbote kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 55,8 kilometre olarak açıklandı. Tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi. Casma ve Huarmey kentlerinde depremin orta şiddette hissedildiği bildirildi. Can ve mal kaybının olmadığı açıklandı. Peru, Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alarak dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biridir.

19.02.2024 20:56
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Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Peru'nun Ancash bölgesindeki Chimbote kenti olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 55,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ancash Bölgesel Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, ülkenin kıyılarında herhangi bir tsunami uyarısının verilmediği duyuruldu.

Depremin Casma ve Huarmey kentlerinde de orta şiddette hissedildiği bildirildi.

Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peru'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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