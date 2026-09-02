Peru'da El Nino nedeniyle 893 ilçede 60 gün olağanüstü hal - Son Dakika
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Peru'da El Nino nedeniyle 893 ilçede 60 gün olağanüstü hal

Peru\'da El Nino nedeniyle 893 ilçede 60 gün olağanüstü hal
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Peru hükümeti, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu risk nedeniyle 23 bölgedeki 893 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Kararname, bölgesel yönetimlerin müdahale planlarını uygulamasını ve önlemlerin iklim tehdidiyle bağlantılı olmasını öngörüyor.

LİMA, 2 Eylül (Xinhua) -- Peru hükümeti, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu risk nedeniyle 23 bölgedeki 893 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Ülkenin resmi gazetesi El Peruano'da salı günü yayımlanarak yürürlüğe giren kararname, önümüzdeki aylarda görülebilecek aşırı yağışların oluşturduğu "çok yüksek riski" önlemeyi ve azaltmayı amaçlıyor.

Kararname uyarınca bölgesel yönetimler, ilgili bakanlıkların, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteğiyle, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün teknik koordinasyon ve denetimi altında müdahale planlarını hayata geçirecek.

Alınacak önlemlerin iklim tehdidiyle doğrudan bağlantılı olması gerektiğine dikkat çeken kararnameye göre, söz konusu önlemlerde süreç içerisindeki güvenlik ihtiyaçları ve teknik raporlara göre ayarlamalara gidilebilecek.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da El Nino nedeniyle 893 ilçede 60 gün olağanüstü hal - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da El Nino nedeniyle 893 ilçede 60 gün olağanüstü hal - Son Dakika
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