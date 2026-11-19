LİMA, 19 Kasım (Xinhua) -- Peru, El Nino hava olayı nedeniyle hidrokarbon sektöründe yaşanabilecek aksaklıkları önleme amacıyla yakıt tedarik zincirinde ulusal acil durum ilan etti.

Peru Enerji ve Maden Bakanlığı'nda çarşamba günü yapılan açıklamada, söz konusu kararın aşırı hava koşullarının olası etkileri karşısında ülke genelinde yakıt arzını güvence altına almak için "zamanında önlem alınmasını" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymalarının sektörün stratejik altyapısını etkileyebileceği göz önünde bulundurularak işleme, rafinaj ve depolamadan pazarlamaya kadar tüm hidrokarbon tedarik zinciri acil durum kapsamına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kararın, ulaştırma, üretim, ticaret ve elektrik tedariki gibi temel kamu hizmetlerinde yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.

Bakanlığa göre ham petrol, doğalgaz, sıvı yakıtlar ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gibi hidrokarbonlar, Peru'nun ulusal enerji kaynakları dağılımının yüzde 67'sini oluşturuyor.

Peru Enerji ve Madencilik Yatırımları Denetleme Kurumu, mevcut durumu değerlendirmek ve acil durum kapsamında alınması gereken önlemleri belirlemekle görevlendirildi.

Resmi gazetede yayımlanan acil durum kararı, 8 aya kadar yürürlükte kalacak.